NBA／被傷病拖累！鮑爾自認疫情前是聯盟最佳控衛
公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）上次在NBA打球是2022年1月14日，新賽季有望重返賽場，他近日受訪時感嘆，受傷前自己可能是聯盟最佳控球後衛。
2017年選秀大會鮑爾以榜眼之姿加盟湖人隊，但發展不如預期，隨後因戴維斯（Anthony Davis）交易案被送往鵜鶘隊，逐漸發展出頂尖防守及外線投射能力，場均11.8分6.1籃板7.0助攻1.4抄截，三分命中率37.5%。
近日鮑爾作客前球員提格（Jeff Teague）的播客節目，他提到，「每次我找到狀態時，就會出現一些問題。不是受傷，就是疫情爆發，如果疫情爆發前一個月問我，我會認為自己是聯盟最佳控球後衛。」
鮑爾2020-21賽季結束後獲得4年8000萬美元合約，透過先簽後換方式加盟公牛。沒想到他飽受傷病所困，首季打35場後就沒出賽過，已2年多沒上場。新賽季將是鮑爾合約最後一年，鮑爾的訓練師近期在社群網站分享，鮑爾參加「5對5訓練」的影片，看起來狀態不錯。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言