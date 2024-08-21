NBA／被傷病拖累！鮑爾自認疫情前是聯盟最佳控衛

公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）上次在NBA打球是2022年1月14日，新賽季有望重返賽場，他近日受訪時感嘆，受傷前自己可能是聯盟最佳控球後衛。

2017年選秀大會鮑爾以榜眼之姿加盟湖人隊，但發展不如預期，隨後因戴維斯（Anthony Davis）交易案被送往鵜鶘隊，逐漸發展出頂尖防守及外線投射能力，場均11.8分6.1籃板7.0助攻1.4抄截，三分命中率37.5%。

近日鮑爾作客前球員提格（Jeff Teague）的播客節目，他提到，「每次我找到狀態時，就會出現一些問題。不是受傷，就是疫情爆發，如果疫情爆發前一個月問我，我會認為自己是聯盟最佳控球後衛。」

鮑爾2020-21賽季結束後獲得4年8000萬美元合約，透過先簽後換方式加盟公牛。沒想到他飽受傷病所困，首季打35場後就沒出賽過，已2年多沒上場。新賽季將是鮑爾合約最後一年，鮑爾的訓練師近期在社群網站分享，鮑爾參加「5對5訓練」的影片，看起來狀態不錯。