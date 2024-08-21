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NBA／被嚴重低估！ 里拉德認為「他」是拓荒者當年奪冠拼圖

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德認為如果當時拓荒者能留下明星長人艾德里奇，球隊有機會奪得至少1冠。 美聯社
里拉德認為如果當時拓荒者能留下明星長人艾德里奇，球隊有機會奪得至少1冠。 美聯社

在拓荒者經歷2年低谷後，上賽季里拉德Damian Lillard）與波特蘭分手，前往公鹿聯手「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。最終他們以東區第3挺進季後賽，不過兩人因傷病困擾，在第2輪不敵溜馬。近日里拉德在節目中吐露心聲，認為如果當時拓荒者能留下明星長人艾德里奇LaMarcus Aldridge），球隊有機會奪得至少1冠。

「其中1個被嚴重低估的球員，」里拉德在節目Club 520 Podcast中如此評論艾德里奇。他接著解釋：「和艾德里奇執行擋拆他會向外移動，接到球後所有跳投幾乎都會命中。傳球給他能吸引防守者，我也會有空檔。」

遺憾的是艾德里奇在2016年離開拓荒者，並前往馬刺與雷納德（Kawhi Leonard）聯手，還在2017年闖進西部決賽。對此里拉德感到婉惜，「如果他（艾德里奇）沒有去馬刺的話我們可能已經贏下至少1座冠軍了。當然我自己可能也能做到，但他真的就是這麼優秀的球員。」

不過那段時期西區競爭相當激烈，杜蘭特（Kevin Durant）前往勇士組成「海嘯3人組」，統治聯盟。在他離開金洲後，「小皇帝」詹姆斯又與戴維斯（Anthony Davis）在湖人共建頂級隊伍。而艾德里奇也在去年退役，兩人聯手拿下冠軍只能成為幻想。

Damian Lillard LaMarcus Aldridge 艾德里奇 里拉德

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