NBA／為何喜歡在網路上嘴砲？KD：讓球迷了解我是誰

太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）除了籃球外，最大興趣就是在網路上與網友打嘴砲，經常成為球迷們津津樂道的話題，還獲得「推特王」頭銜，杜蘭特日前受訪時解釋為何這樣做。

杜蘭特上周參加紐約「Fanatics Fest」展覽，受訪時被問到為何喜歡在推特上與網友互動，他說，「社群媒體的宗旨就是要和人們互動，對吧？追蹤我可能是為了有機會與我互動，所以取決於我的感受，我會去回應。」

杜蘭特也分享他回應網友的態度，「如果你弄我，我就會弄回去；如果你對我展現愛，我也會給出溫暖的回應。我盡可能去回應網友，讓他們更深入了解我是什麼人。」