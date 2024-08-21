NBA／對位衛少感受有趣 里拉德：他每晚都想在我頭上砍50分
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以強悍球風和衝勁聞名，公鹿球星里拉德（Damian Lillard）近期在節目上就談到他與「衛少」之間的較量和對位感受，並直呼「有趣」。
里拉德回顧過去在拓荒者對上雷霆「雙槍」時期的衛斯特布魯克，他在節目Club 520 Podcast上說道：「老實說和他（衛斯特布魯克）的交手經驗是最有趣的，我生涯前5、6年一直被他用他的身體壓迫，而且無論比賽是否重要，對手是不是替補球員他都不在乎。他只想狠狠地教訓每一個人。」
里拉德接著表示起初並未太過在意，但後來發現衛斯特布魯克好像有些「個人意圖」，每次對位自己都特別認真，「當時他每晚都想在我頭上砍50分，出手次數多到連杜蘭特（Kevin Durant）都快氣炸，大喊『傳球！』，但他還是自己投籃。我知道他對每個人都全力以赴，但他真的特別想在我身上證明自己。」
過去里拉德可能無法進行反擊，但在他逐漸成為拓荒者核心，持球機會增加後，兩人的較量也逐漸升溫。「隨著球隊重建完善，我持球的機會增加，所以我也更積極主動。那時較量就變成了言語上的對抗，每場比賽都是如此，對決當天肯定會發生什麼。」
最後里拉德分享：「他很酷，在場外我們的關係也很好。但如果在場上他採取那樣的態度，我就會反擊。我絕不允許任何人欺負我，不管你是誰。」
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