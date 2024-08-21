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NBA／宿敵成隊友！基德曝K湯轉隊關鍵：厄文是重要推手
前勇士球星湯普森（Klay Thompson）今夏決定與灣區告別，轉戰獨行俠，成為休賽季大新聞。近期達拉斯教頭基德（Jason Kidd）就在節目上透露，能夠成功招募湯普森，陣中球星厄文（Kyrie Irving）扮演重要角色。
基德在節目「Dubs Talk」中表示，厄文同為轉陣球星，能將實際感受帶給湯普森，「厄文能夠以球員對球員的方式，詳細分享在達拉斯兩年間的真實感受，並且誠實地告知湯普森未來在新球隊可能面臨的問題。」
厄文2022-23賽季從籃網轉戰獨行俠，上季場均可得25.6分5籃板5.2助攻，並聯手唐西奇（Luka Doncic）將獨行俠帶進總冠軍賽，但不敵塞爾蒂克。如今厄文扮演重要推手，讓過去「勇騎大戰」的宿敵湯普森成為隊友，共同衝擊下賽季總冠軍獎盃。
基德也相當看好這位冠軍名將能帶給達拉斯不同前景：「相信他可以給我們缺少的東西，他不畏懼出手，且一直處於冠軍狀態。我們就在打造冠軍球隊，而他是個經驗豐富的老手，擁有大賽經驗，且攻防兩端都能有貢獻，我們真的相信他會在這裡有很多空檔出手的機會，而且會很愉快。」
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