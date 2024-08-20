NBA／奧運後爭議持續！KD暗諷施羅德「娛樂和智商」論 遭反嗆「軟弱」
美國隊雖然在巴黎奧運成功擊敗地主法國奪得金牌，為五環之旅畫下完美句點，但爭議仍然持續。
籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）帶領德國闖入奧運4強，賽後受訪時提到美國與歐洲籃球差距是在「娛樂和智商」，引起杜蘭特（Kevin Durant）不滿，兩人後續也在社群上相互嘲諷，施羅德更是直呼杜蘭特「軟弱」。
這起事件的起因是施羅德在受訪時曾被問及「美國與歐洲籃球有什麼不同？」他則表示歐洲籃球「沒有過多娛樂性，是純粹的籃球智商和戰術策略。」就是這句話讓杜蘭特認為施羅德在暗示歐洲籃球才是本質，美國籃球僅是為了娛樂大眾，並沒有籃球智商和戰術策略元素可言。
在美國隊奧運奪金後，杜蘭特於個人社群發出大合照，並且寫下「娛樂和智商！」暗諷施羅德。
施羅德看到後也在直播回擊：「這樣只會呈現你（杜蘭特）的軟弱，你明明是這個領域的巨星，卻要和我說這種話，而且我甚至沒那個意思。我只是從我在兩方（歐洲和美國）看到的不同表明想法，你明明懂我意思，我一點都沒辦法欣賞這件事。」
雖然兩人的網路口水戰在施羅德回擊後告一段落，不過杜蘭特也並未撤下相關貼文，實際情形只能等未來在賽場相遇時才能得知。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言