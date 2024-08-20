NBA／奧運後爭議持續！KD暗諷施羅德「娛樂和智商」論 遭反嗆「軟弱」

美國隊雖然在巴黎奧運成功擊敗地主法國奪得金牌，為五環之旅畫下完美句點，但爭議仍然持續。

籃網後衛施羅德（Dennis Schroder）帶領德國闖入奧運4強，賽後受訪時提到美國與歐洲籃球差距是在「娛樂和智商」，引起杜蘭特（Kevin Durant）不滿，兩人後續也在社群上相互嘲諷，施羅德更是直呼杜蘭特「軟弱」。

施羅德在直播回擊「這樣只會呈現你的軟弱」。 法新社

這起事件的起因是施羅德在受訪時曾被問及「美國與歐洲籃球有什麼不同？」他則表示歐洲籃球「沒有過多娛樂性，是純粹的籃球智商和戰術策略。」就是這句話讓杜蘭特認為施羅德在暗示歐洲籃球才是本質，美國籃球僅是為了娛樂大眾，並沒有籃球智商和戰術策略元素可言。

在美國隊奧運奪金後，杜蘭特於個人社群發出大合照，並且寫下「娛樂和智商！」暗諷施羅德。

施羅德看到後也在直播回擊：「這樣只會呈現你（杜蘭特）的軟弱，你明明是這個領域的巨星，卻要和我說這種話，而且我甚至沒那個意思。我只是從我在兩方（歐洲和美國）看到的不同表明想法，你明明懂我意思，我一點都沒辦法欣賞這件事。」

ENTERTAINMENT & IQ pic.twitter.com/2e9dopdrJi — Kevin Durant (@KDTrey5) 2024年8月11日

雖然兩人的網路口水戰在施羅德回擊後告一段落，不過杜蘭特也並未撤下相關貼文，實際情形只能等未來在賽場相遇時才能得知。