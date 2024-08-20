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NBA／興奮挑戰東區火藥庫 赫洛：熱火有足夠實力衝冠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
赫洛期盼熱火能擺脫傷病，以健康姿態衝擊東區勢力板塊。 美聯社
赫洛期盼熱火能擺脫傷病，以健康姿態衝擊東區勢力板塊。 美聯社

2022-23年賽季闖進總冠軍賽的邁阿密熱火，上季在面臨接連不斷的傷病麻煩後，最終首輪1比4敗給後來奪冠的塞爾蒂克，早早就帶著遺憾放暑假。

展望新賽季的到來，主力戰將赫洛（Tyler Herro）相信，只要球隊能夠保持健康，絕對可以突破重圍力爭總冠軍。

「我們還沒有恢復健康。但我們認為，當我們恢復健康時，我們球隊會非常具有深度；一支足夠有陣容深度的球隊，能夠在東區有所作為，最終贏得NBA總冠軍。」赫洛說。

熱火陣中4大核心巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛和洛齊爾（Terry Rozier）一共只打了7成的比賽，其中出勤率最高的阿德巴約也不過打了71場；在球員輪流受傷的情況下，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）傷透腦筋，光是賽季前57場就換了30套先發組合。

赫洛希望在球隊保持健康之餘，加上陣中年輕球員陸續扛重任累積大量經驗後，能夠和中堅力量產生絕佳效應，進而在新賽季發揮攻守優勢。

另一方面，隨著76人和尼克的大力補強，陣容全面升級，東區強權征戰如火藥庫，彼此之間勢必迎來更激烈的對抗。面對這樣的挑戰，赫洛坦言自己確實感到興奮。

「我對新賽季的來臨感到興奮。顯然，東區有許多球隊都增強陣容，提升戰力，但我認為我們也是有所進步。」赫洛說。

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