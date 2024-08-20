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NBA／勇士柯爾為賀錦麗站台 借柯瑞「晚安」手勢請川普洗洗睡
美國「民主黨全國代表大會」今天登場，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）現身為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台，還用勇士球星柯瑞（Stephen Curry）招牌「晚安」手勢，請共和黨總統候選人川普（Donald Trump）「洗洗睡」。
民主黨全國代表大會首日在公牛隊主場聯合中心進行，柯爾球員時期曾幫公牛完成3連霸，如今他現身這座熟悉場地演講，「正如你們所知，聯合中心發生過許多事，特別是在90年代，你們年輕人Google『喬丹（Michael Jordan）』就能得知他的一切。當時這棟建築物有驚人的氣氛，我今晚在這也感受到同樣的勝利精神。」
柯爾還做出柯瑞招牌「晚安」手勢並表示，「投票結果後，用柯瑞的話來說，我們可以告訴川普，晚安。」
過去NBA冠軍隊會進白宮與美國總統會面，但川普2017至2021執政期間，勇士拿到2座總冠軍，都沒有與川普會面。柯爾預測自己參加政治活動會被批評，人們會發文叫他閉嘴，不過他強調，「這場選舉對美國公民來說太重要，不能保持沉默。」
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