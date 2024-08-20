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NBA／容易被點名單打 昔日FMVP指出戈貝爾最大麻煩

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(左)單打戈貝爾命中致勝球。 法新社
唐西奇(左)單打戈貝爾命中致勝球。 法新社

拿下4座年度最佳防守球員獎項的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），面對新時代的球風潮流，可說是面臨不小挑戰，像是在奧運征戰期間，戈貝爾甚至是逐漸被棄用，避免淪為對手主要「狙擊打點」的對象。

現任拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）就在節目中點出戈貝爾的防守難題，認為他的最大麻煩就是會被對手拉出來單打，形成防守陣容的漏洞。

「戈貝爾在例行賽是很棒的防守球員，但到了季後賽面對更強大的球隊，他反而會成為了對手「點名」拉出來單打的弱點。」畢拉普斯說。

畢拉普斯也以2021年他在快艇擔任助理教練時的經驗為例，當時他們在季後賽碰到彼時效力爵士的戈貝爾，球隊特別強調要主打戈貝爾這個點，最終快艇6戰順利晉級。

此外報導指出，在上季西區冠軍賽面對獨行俠時，戈貝爾也成了唐西奇（Luka Doncic）錯位單打的對象。像是在第2戰，唐西奇就在戈貝爾面前轟進一記逆轉比分的致勝三分球。

畢拉普斯仍強調戈貝爾是一名優秀的防守球員，擁有出色的護框能力，只是通常情況下，當你面對頂級防守者時，你不會想去攻擊他。但在這個比賽風格轉變的時代，戈貝爾在場上的空間會很掙扎，你會不斷使用擋拆配合，把他換出來點名進攻。

「就例行賽來看，我可以理解為什麼他會是年度最佳防守球員；但隨著深入到季後賽，事情就難說了。」畢拉普斯說。

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