快訊

獨／搶親內幕曝！中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

NBA／「獨角獸」之爭！雷霆天才長人談溫班亞瑪：他有他X的7呎5吋

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆新秀霍姆葛倫談對溫班亞瑪的看法，以及回應兩人不合的傳言。 美聯社
雷霆新秀霍姆葛倫談對溫班亞瑪的看法，以及回應兩人不合的傳言。 美聯社

「獨角獸」大對決！雷霆新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）上季擺脫傷病後展現深厚潛力，成為雷霆能夠搶下西區龍頭重返季後賽的重要功臣。由於同樣具備身高和細膩技術，他與馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）時常被外界比較，甚至傳出兩人間有嫌隙。近日，霍姆葛倫在節目上就談到他對溫班亞瑪的看法，以及回應不合的傳言。

霍姆葛倫近日受邀前往76人球星喬治（Paul George）主持的節目，採訪中他被問道「與溫班亞瑪對決有學到什麼？會不會覺得很相似」時，他打趣解釋：「我認為面對不同球員都會學到東西，我會在任何一場比賽中學習，他沒有什麼不同的（溫班亞瑪）。喔，等等，他不太一樣。他有他X的7呎5吋（約226公分）。」

幽默回覆後，他也闢謠與溫班亞瑪不合的傳言。「我只想說，我們是競爭關係，甚至在進入NBA前就在競爭。但人們好像曲解了，認為我們看彼此不順眼。我們只是在球場上互相對抗，我甚至不認識他，怎麼會有不合。」

22歲的霍姆葛倫在2022年選秀以榜眼進入NBA，但因傷缺席，直到上賽季才迎來首秀。而他也沒有讓球迷失望，上賽季場均能得到16.9分7.9籃板外帶2.3阻攻，在進攻與防守都能給對手壓力，也讓雷霆達到「新高度」。

Holmgren NBA Wembanyama 溫班亞瑪 雷霆 霍姆葛倫 馬刺

相關新聞

NBA／奧運金牌戰射翻法國 愛德華爆料柯瑞賽後被藥檢

美國男籃在奧運最後金牌戰驚險擊退地主法國，完成5連霸大業，不過就在比賽結束後，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、愛德華（Anthony Edwards）卻無法馬上

NBA／勇士柯爾為賀錦麗站台 借柯瑞「晚安」手勢請川普洗洗睡

美國「民主黨全國代表大會」今天登場，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）現身為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）站台，還用勇士球星柯瑞（Stephen Curry）招牌「晚安」手

NBA／「獨角獸」之爭！雷霆天才長人談溫班亞瑪：他有他X的7呎5吋

「獨角獸」大對決！雷霆新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）上季擺脫傷病後展現深厚潛力，成為雷霆能夠搶下西區龍頭重返季後賽的重要功臣。由於同樣具備身高和細膩技術，他與馬刺天才狀元溫班亞瑪（Vict

NBA／容易被點名單打 昔日FMVP指出戈貝爾最大麻煩

拿下4座年度最佳防守球員獎項的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），面對新時代的球風潮流，可說是面臨不小挑戰，像是在奧運征戰期間，戈貝爾甚至是逐漸被棄用，避免淪為對手主要「狙擊打點」的對象。

NBA／灰狼雙星鬧不合？唐斯闢謠：我是蟻人超級大粉絲

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）上個賽季聯手前當家唐斯（Karl-Anthony Towns）將球隊帶入西區決賽，雖然最終不敵獨行俠，但未來備受期待。不過外界卻傳出兩人不合，讓唐斯難以

NBA／「我們也是人」甜瓜談泰托姆奧運遭冷凍：無法同意這個決策

美國隊在巴黎奧運成功奪金，但上賽季帶領塞爾蒂克奪得NBA總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum）幾乎在板凳上度過這趟五環之旅，讓許多人無法買單，紛紛質疑總教練柯爾（Steve Kerr）調度不當。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。