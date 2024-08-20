NBA／「獨角獸」之爭！雷霆天才長人談溫班亞瑪：他有他X的7呎5吋
「獨角獸」大對決！雷霆新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）上季擺脫傷病後展現深厚潛力，成為雷霆能夠搶下西區龍頭重返季後賽的重要功臣。由於同樣具備身高和細膩技術，他與馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）時常被外界比較，甚至傳出兩人間有嫌隙。近日，霍姆葛倫在節目上就談到他對溫班亞瑪的看法，以及回應不合的傳言。
霍姆葛倫近日受邀前往76人球星喬治（Paul George）主持的節目，採訪中他被問道「與溫班亞瑪對決有學到什麼？會不會覺得很相似」時，他打趣解釋：「我認為面對不同球員都會學到東西，我會在任何一場比賽中學習，他沒有什麼不同的（溫班亞瑪）。喔，等等，他不太一樣。他有他X的7呎5吋（約226公分）。」
幽默回覆後，他也闢謠與溫班亞瑪不合的傳言。「我只想說，我們是競爭關係，甚至在進入NBA前就在競爭。但人們好像曲解了，認為我們看彼此不順眼。我們只是在球場上互相對抗，我甚至不認識他，怎麼會有不合。」
22歲的霍姆葛倫在2022年選秀以榜眼進入NBA，但因傷缺席，直到上賽季才迎來首秀。而他也沒有讓球迷失望，上賽季場均能得到16.9分7.9籃板外帶2.3阻攻，在進攻與防守都能給對手壓力，也讓雷霆達到「新高度」。
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