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NBA／灰狼雙星鬧不合？唐斯闢謠：我是蟻人超級大粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯在節目中回應跟愛德華不合的謠言，並表示他是愛德華「大粉絲」。 路透社
唐斯在節目中回應跟愛德華不合的謠言，並表示他是愛德華「大粉絲」。 路透社

灰狼少主愛德華Anthony Edwards）上個賽季聯手前當家唐斯Karl-Anthony Towns）將球隊帶入西區決賽，雖然最終不敵獨行俠，但未來備受期待。不過外界卻傳出兩人不合，讓唐斯難以接受，決定在節目中闢謠並吐露他對小老弟的真實想法。

唐斯過去曾是灰狼絕對核心，在2020年選秀迎來狀元愛德華後逐漸交棒。相比嫉妒，他更多是樂見球隊與這位年輕人持續進化。不過，媒體時常負面描述他與愛德華之間的關係，讓他近期在76人球星喬治（Paul George）主持的節目中不滿反擊，並表示自己是愛德華的「大粉絲」。

「我覺得很奇怪，為什麼媒體試圖讓我看起來不想要愛德華成功，」唐斯說道：「我是他最大的啦啦隊，最大的大粉絲。我希望看到他獲勝、希望看到他成長為NBA門面、希望看到他做到NBA過去無人達成的成就，我希望看到這些事情發生。我們只是想看到彼此的勝利，就像兄弟那樣，我想看到他贏甚至多過看到我自己贏。」

上賽季兩人帶領球隊時隔20年再闖西區決賽，也讓灰狼躋身勁旅之列。下賽季他們將持續聯手，向更高層級前進。而相比「誰是當家」的話題，「我只希望我們能夠贏下比賽。」唐斯說道。

Anthony Edwards Karl-Anthony Towns 唐斯 愛德華 灰狼

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