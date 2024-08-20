快訊

大雨特報來了！對流雲系發展旺盛 新北等7縣市注意雷擊

台中北區連棟透天厝火警 43歲男房客逃生急跳3樓送醫亡

驚！噪音糾紛竟釀命案 嘉義7旬男怒持獵槍射死女鄰居

NBA／「我們也是人」甜瓜談泰托姆奧運遭冷凍：無法同意這個決策

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆在奧運坐足了板凳，也讓「甜瓜」安東尼在節目中為他抱不平。 路透社
泰托姆在奧運坐足了板凳，也讓「甜瓜」安東尼在節目中為他抱不平。 路透社

美國隊在巴黎奧運成功奪金，但上賽季帶領塞爾蒂克奪得NBA總冠軍的泰托姆Jayson Tatum）幾乎在板凳上度過這趟五環之旅，讓許多人無法買單，紛紛質疑總教練柯爾Steve Kerr）調度不當。

近日，奧運3屆金牌得主「甜瓜」安東尼Carmelo Anthony）就在節目中為泰托姆大抱不平，直言自己「無法同意這個決策。」

安東尼在一檔播客（Podcast）《7PM in Brooklyn》中，提到泰托姆為何無法上場的可能原因。「我理解為什麼泰托姆可能無法上場，但我不能同意他們（教練團）怎麼處理這件事情。」

他接著點出自身想法，表示柯爾和教練團可能希望泰托姆扮演太陽球星布克（Devin Booker）在美國隊中的角色，成為主職防守與輔助等的綠葉型球員，「但如果沒有被告知自己的角色定位，而只是被放在場上然後自己想辦法解決，是我也會想太多。我們也是人，籃球員也是人，運動員也是人。」這位前球星說道。

上季帶領球隊贏下NBA總冠軍後，外界普遍認為泰托姆能在巴黎奧運得到比東京奧運更長的出場時間，但整趟奧運賽程中他僅上場71分鐘，大部分時間則是坐在替補席上。

事實上，這樣的情況也並非難以想像。同樣作為前鋒，泰托姆需要與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「死神」杜蘭特（Kevin Durant）與戴維斯（Anthony Davis）等共同分擔出場時間，如何才能面面俱到實為一大難題。

Carmelo Anthony Jayson Tatum Steve Kerr 安東尼 柯爾 泰托姆

相關新聞

NBA／奧運金牌戰射翻法國 愛德華爆料柯瑞賽後被藥檢

美國男籃在奧運最後金牌戰驚險擊退地主法國，完成5連霸大業，不過就在比賽結束後，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、愛德華（Anthony Edwards）卻無法馬上

NBA／「我們也是人」甜瓜談泰托姆奧運遭冷凍：無法同意這個決策

美國隊在巴黎奧運成功奪金，但上賽季帶領塞爾蒂克奪得NBA總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum）幾乎在板凳上度過這趟五環之旅，讓許多人無法買單，紛紛質疑總教練柯爾（Steve Kerr）調度不當。

NBA／塞爾蒂克出售中 傳全球第2富豪貝佐斯有意收購

才剛奪下隊史第18座總冠軍的波士頓塞爾蒂克，目前正在等待新老闆進駐，根據知名球評西蒙斯透露，網路巨頭亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）傳出有意收購這支傳統豪門勁旅。

WNBA／超級新秀克拉克累計232助攻 打破新人賽季紀錄

美國女子職籃（WNBA）印第安那狂熱隊超級新秀克拉克，今天不僅率隊以92比75擊敗西雅圖風暴隊，本賽季助攻總數累計也達2...

NBA／人才外流但不虧！皇馬輸出好手到NBA 10年賺進7億買斷費

「法國坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）今年巴黎奧運表現出色，在金牌戰甚至上演顏扣詹姆斯（LeBron James）戲碼，一戰成名。今天他與歐洲老東家皇家馬德里達成買斷協議，重返N

NBA／黑馬之姿並非僥倖 魔術狀元喊話「下賽季準備好衝擊冠軍」

魔術上賽季扮演黑馬，最高曾位居東區第2。進入季後賽後雖不敵騎士，在首輪就遭到淘汰，但仍帶給球迷驚喜。而陣中核心、狀元班切羅（Paolo Banchero）近期就在《ESPN》節目「First Take

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。