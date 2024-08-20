NBA／「我們也是人」甜瓜談泰托姆奧運遭冷凍：無法同意這個決策

美國隊在巴黎奧運成功奪金，但上賽季帶領塞爾蒂克奪得NBA總冠軍的泰托姆（Jayson Tatum）幾乎在板凳上度過這趟五環之旅，讓許多人無法買單，紛紛質疑總教練柯爾（Steve Kerr）調度不當。

近日，奧運3屆金牌得主「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）就在節目中為泰托姆大抱不平，直言自己「無法同意這個決策。」

安東尼在一檔播客（Podcast）《7PM in Brooklyn》中，提到泰托姆為何無法上場的可能原因。「我理解為什麼泰托姆可能無法上場，但我不能同意他們（教練團）怎麼處理這件事情。」

他接著點出自身想法，表示柯爾和教練團可能希望泰托姆扮演太陽球星布克（Devin Booker）在美國隊中的角色，成為主職防守與輔助等的綠葉型球員，「但如果沒有被告知自己的角色定位，而只是被放在場上然後自己想辦法解決，是我也會想太多。我們也是人，籃球員也是人，運動員也是人。」這位前球星說道。

上季帶領球隊贏下NBA總冠軍後，外界普遍認為泰托姆能在巴黎奧運得到比東京奧運更長的出場時間，但整趟奧運賽程中他僅上場71分鐘，大部分時間則是坐在替補席上。

事實上，這樣的情況也並非難以想像。同樣作為前鋒，泰托姆需要與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「死神」杜蘭特（Kevin Durant）與戴維斯（Anthony Davis）等共同分擔出場時間，如何才能面面俱到實為一大難題。