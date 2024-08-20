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NBA／奧運金牌戰射翻法國 愛德華爆料柯瑞賽後被藥檢

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(左)在奧運男籃金牌戰隻手摧毀法國奪金希望。 法新社
柯瑞(左)在奧運男籃金牌戰隻手摧毀法國奪金希望。 法新社

美國男籃在奧運最後金牌戰驚險擊退地主法國，完成5連霸大業，不過就在比賽結束後，柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、愛德華（Anthony Edwards）卻無法馬上投入慶祝，因為他們被抓去藥檢了。

「我們甚至無法真正地去慶祝，因為我、杜蘭特和柯瑞必須面對接受藥檢之類的事情。」愛德華在與杜蘭特一起出席的節目中說道。

柯瑞必須接受藥檢肯定不讓人意外，因為他在最後關頭連續轟進4記三分球，全場砍進8顆三分球獨拿24分，可說是隻手摧毀法國隊奪金美夢。該場比賽杜蘭特也進帳15分，至於愛德華則是替補上場拿到8分。

聽到愛德華的爆料，節目主持同時也是前球星羅斯（Jalen Rose）笑著回應，柯瑞確實是得藥檢，因為他終結比賽的表現實在太瘋狂了。

「蟻人」最後還對偶像杜蘭特開起了玩笑，認為他在小組賽首戰打完就應該要接受藥檢，「因為他都35歲了，還能一回來就高效率拿到23分。」

美國隊在該場比賽面對強權塞爾維亞，比賽前段還陷入苦戰，但就在杜蘭特替補上場後，半場8投全中獨拿21分，幫助球隊直接拉開比分。

巴黎奧運籃球

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