NBA／塞爾蒂克出售中 傳全球第2富豪貝佐斯有意收購
才剛奪下隊史第18座總冠軍的波士頓塞爾蒂克，目前正在等待新老闆進駐，根據知名球評西蒙斯透露，網路巨頭亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）傳出有意收購這支傳統豪門勁旅。
據《富比世》全球富豪排行，貝佐斯身價高達1967億美元，高居全球第2，僅次於馬斯克（Elon Musk）。倘若他真的買下綠衫軍，那麼他將超越快艇老闆鮑爾默的1245億美元，成為有史以來最有錢的NBA球隊老闆，甚至在全球職業運動俱樂部中都無人出其右。
塞爾蒂克現任老闆葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）所主導的集團是在2002年以3.6億美元收購了塞爾蒂克，如今球隊市值已經飆升到超過50億美元；有消息指出，塞爾蒂克正在尋求用60億美元的歷史天價出售。
甫贏得總冠軍的塞爾蒂克，在維持陣容上絲毫不手軟，先後續約了泰托姆（Jayson Tatum）和懷特（Derrick White），下個賽季的團隊薪資和豪華稅總額將超過5億美元。
這不是貝佐斯第一次傳出想要收購職業球隊，先前他曾有意買下NFL的華盛頓司令隊，也被認為是西雅圖海鷹的追求者之一。
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