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WNBA／超級新秀克拉克累計232助攻 打破新人賽季紀錄

中央社／ 印第安納波利斯18日綜合外電報導
克拉克。 美聯社
克拉克。 美聯社

美國女子職籃（WNBA）印第安那狂熱隊超級新秀克拉克，今天不僅率隊以92比75擊敗西雅圖風暴隊，本賽季助攻總數累計也達232次，打破WNBA新人賽季助攻紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，除了拿下23分，22歲的克拉克（Caitlin Clark）也在比賽中完成9次助攻，本賽季助攻總數累計達232次，刷新前輩彭列捷羅（Ticha Penicheiro）於1998年創下的225次新人最高紀錄。

克拉克以每場平均締造8.3次助攻在聯盟名列前茅，她在賽後表示：「能超越像她這樣的人，我永遠心存感激，她是籃球界的傳奇人物。」

克拉克在比賽第2節迎來這歷史性時刻，彭列捷羅則在社群媒體X平台發文向她道賀。

彭列捷羅寫道：「紀錄就是要拿來打破的…這展現出成長與進步，想不到還有誰更適合打破這項紀錄。」狂熱隊也發布了這位前WNBA明星恭喜克拉克的影片。

這是克拉克在她首個WNBA賽季最新創下的紀錄。她先是7月初在征戰紐約自由人隊時，成為WNBA史上首位締造大三元的新秀；接著同月18日對陣達拉斯機翼隊時，送出破聯盟歷史紀錄的單場19次助攻。

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