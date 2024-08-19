NBA／人才外流但不虧！皇馬輸出好手到NBA 10年賺進7億買斷費

「法國坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）今年巴黎奧運表現出色，在金牌戰甚至上演顏扣詹姆斯（LeBron James）戲碼，一戰成名。今天他與歐洲老東家皇家馬德里達成買斷協議，重返NBA加盟76人。而據歐洲媒體統計，皇馬近10年靠著輸出球員至NBA，已賺進買斷費超過2000萬歐元。

歐洲籃球記者馬可（Marco Pagliariccio）統計，皇馬2014年起輸出了包含獨行俠超級巨星唐西奇（Luka Doncic）在內的7名球員，買斷費總額來到2030萬歐元（約新台幣7.1億元）。對於皇馬而言，球員決定前往NBA意味著頂尖人才流失，不過靠著買斷費又能間接保證建隊資金充裕，可謂良性循環。

亞布塞萊離開NBA後又在皇馬重新打出身價。 法新社

而除了唐西奇和亞布塞萊，從皇馬前往NBA的球員還包括2014年加盟公牛的米羅蒂奇（Nikola Mirotic）、2016年加盟76人的羅德里茲（Sergio Rodriguez）、2020年加盟金塊的坎帕佐（Facundo Campazzo）、2021年加盟雷霆的戴克（Gabriel Deck）以及2021年加盟火箭的加魯巴（Usman Garuba）。