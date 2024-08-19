NBA／黑馬之姿並非僥倖 魔術狀元喊話「下賽季準備好衝擊冠軍」

魔術上賽季扮演黑馬，最高曾位居東區第2。進入季後賽後雖不敵騎士，在首輪就遭到淘汰，但仍帶給球迷驚喜。而陣中核心、狀元班切羅（Paolo Banchero）近期就在《ESPN》節目「First Take」上自信喊話「魔術準備好跟東區強權們競爭了」。

「我感覺我們就在那邊（東區強權行列），」班切羅說道，「我記得去年球隊在第2、第3種子，所有人都認為那是僥倖，大家都覺得我們無法打入季後賽，但我們最終以東區第5進入季後賽，並且差點成功晉級。」

班切羅接著說：「去年我們就躋身強隊行列，今年會更加強大。我變得更強了，隊友們也變得更強了，我們會試著搞出一些動靜，進入東區第3、第4名不會太難，我們有機會衝擊東區冠軍。」

魔術在2020~21賽季告別中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）後進入重建，並在2022年選進未來核心班切羅。魔術上個賽季成功闖進季後賽，班切羅也展現價值，面對騎士甚至攻下生涯新高39分，雖然最終血戰7場無緣晉級，但未來前景仍令球迷期待。

除了發出宣言外，班切羅也感謝魔術用狀元籤選擇他，並且表示自己將扛起復興魔術的責任，「我對魔術只有愛和尊重。沒有人認為我會是狀元，我也不知道我會成為狀元，但他們決定信任我並將狀元籤用在我身上。身為球隊第一人選，我覺得帶領他們再度觸及很久沒到達過的高度就是我的工作。」

最後，班切羅更承諾下個賽季的魔術將呈現完全不同水平，「不過我們不會滿足於此，最終目標是一座總冠軍。」