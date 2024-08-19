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PLG／3連霸陣容地震！勇士分手塞瑟夫

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
塞瑟夫離開勇士隊。圖／勇士隊提供
塞瑟夫離開勇士隊。圖／勇士隊提供

助台北富邦勇士隊打下3連霸王朝的洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev），確定和勇士分道揚鑣，勇士球團今天宣布塞瑟夫離隊，球團感謝他4年來為團隊的付出，也祝福他未來一切順利。

「小夫」塞瑟夫2020年加盟勇士，4個賽季都是勇士成員，帶給團隊極大的貢獻，屬於能裡能外的優質長人，搭配沉穩無私的球風，更被譽為勇士完成三連霸不可或缺的「連霸主力中鋒」。

2022到23賽季總冠軍賽，塞瑟夫6場全勤出賽，高水準演出展現自身價值；2023到24賽季，他出賽35場，平均可得14.3分、7.3籃板、2.4助攻，達成PLG生涯1500分，成為聯盟史上第三人。

勇士球團由衷感謝塞瑟夫的努力與貢獻，4年來雙方一同度過許多美好時光與回憶，塞瑟夫在場內外總是帶給隊友們滿滿的正能量。休賽季勇士持續補強，新賽季洋將陣容將以全新面貌迎戰。

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