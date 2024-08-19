NBA／被偶像KD封為「Baby Goat」 愛德華：橫掃他不好受
杜蘭特（Kevin Durant）是灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）偶像，兩人上季在季後賽首輪正面交鋒後，培養出好感情，杜蘭特也直呼愛德華是「Baby Goat」（Goat意指史上最佳）。
杜蘭特與愛德華上季在球場上建立好感情，日前也在巴黎奧運聯手奪金。上周兩人一同出席紐約「Fanatics Fest」展覽，杜蘭特受訪時盛讚愛德華，「我稱他為Baby Goat，你懂我的意思。」
上季杜蘭特效力太陽，以西區第6種子闖進季後賽，首輪遭遇愛德華領軍的灰狼，沒想到太陽慘遭橫掃，對此愛德華受訪時直言，「我不想騙人，我確實有點不好受，他是我最愛的球員，我不想這樣把他送回家。」
愛德華季後賽面對太陽，平均得到31.0分8.0籃板6.3助攻2.0抄截，投籃命中率51.2%，三分命中率43.8%。杜蘭特場均26.8分6.5籃板3.3助攻1.5阻攻，投籃命中率55.2%，三分命中率41.7%。
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