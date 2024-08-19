快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

NBA／被偶像KD封為「Baby Goat」 愛德華：橫掃他不好受

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華(左)、杜蘭特(右)。 法新社
愛德華(左)、杜蘭特(右)。 法新社

杜蘭特（Kevin Durant）是灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）偶像，兩人上季在季後賽首輪正面交鋒後，培養出好感情，杜蘭特也直呼愛德華是「Baby Goat」（Goat意指史上最佳）。

杜蘭特與愛德華上季在球場上建立好感情，日前也在巴黎奧運聯手奪金。上周兩人一同出席紐約「Fanatics Fest」展覽，杜蘭特受訪時盛讚愛德華，「我稱他為Baby Goat，你懂我的意思。」

上季杜蘭特效力太陽，以西區第6種子闖進季後賽，首輪遭遇愛德華領軍的灰狼，沒想到太陽慘遭橫掃，對此愛德華受訪時直言，「我不想騙人，我確實有點不好受，他是我最愛的球員，我不想這樣把他送回家。」

愛德華季後賽面對太陽，平均得到31.0分8.0籃板6.3助攻2.0抄截，投籃命中率51.2%，三分命中率43.8%。杜蘭特場均26.8分6.5籃板3.3助攻1.5阻攻，投籃命中率55.2%，三分命中率41.7%。

Anthony Edwards Kevin Durant

相關新聞

NBA／勇士想找詹皇合體柯瑞 交易破局遭保羅強力反對

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Steph Curry）巴黎奧運夢幻聯手，助美國隊完成奧運男籃5連霸...

NBA／人才外流但不虧！皇馬輸出好手到NBA 10年賺進7億買斷費

「法國坦克」亞布塞萊（Guerschon Yabusele）今年巴黎奧運表現出色，在金牌戰甚至上演顏扣詹姆斯（LeBron James）戲碼，一戰成名。今天他與歐洲老東家皇家馬德里達成買斷協議，重返N

NBA／黑馬之姿並非僥倖 魔術狀元喊話「下賽季準備好衝擊冠軍」

魔術上賽季扮演黑馬，最高曾位居東區第2。進入季後賽後雖不敵騎士，在首輪就遭到淘汰，但仍帶給球迷驚喜。而陣中核心、狀元班切羅（Paolo Banchero）近期就在《ESPN》節目「First Take

NBA／被偶像KD封為「Baby Goat」 愛德華：橫掃他不好受

杜蘭特（Kevin Durant）是灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）偶像，兩人上季在季後賽首輪正面交鋒後，培養出好感情，杜蘭特也直呼愛德華是「Baby Goat」（Goat意指史

NBA／抽到唐西奇稀有球員卡 前隊友：賭他會花上百萬美元買

黃蜂隊前鋒威廉斯（Grant Williams）最近開始收集球員卡，上周參加紐約「Fanatics Fest」展覽活動，抽到一張唐西奇（Luka Doncic）稀有球員卡，市值約10萬美元。 威

PLG／3連霸陣容地震！勇士分手塞瑟夫

助台北富邦勇士隊打下3連霸王朝的洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev），確定和勇士分道揚鑣，勇士球團今天宣布塞瑟夫離隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。