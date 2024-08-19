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NBA／衛少淪免洗球員 傳奇球星抱不平：他們把一切都歸咎於他

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA傳奇「大O」羅伯森公開替衛斯特布魯克喊冤「突然間，大家不再關心他，也不再想要他了。」 美聯社
NBA傳奇「大O」羅伯森公開替衛斯特布魯克喊冤「突然間，大家不再關心他，也不再想要他了。」 美聯社

「大三元製造機」衛斯特布魯克Russell Westbrook）今年休賽季選擇被快艇買斷，並以一份底薪加盟金塊，這是他自2019年以來所待過的第5支球隊，超越摩西馬龍（Moses Malone）和哈登（James Harden），成為史上被交易最多次的年度MVP得主。

儘管曾獲選年度MVP並創下許多大三元紀錄，如今衛斯特布魯克卻在各隊之間流浪，這讓NBA傳奇球星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）感到不解，更公開替他喊冤「突然之間，大家不再關心他（衛斯特布魯克），也不再想要他了。」

羅伯森曾是NBA生涯創造最多大三元的球員，共181次，這項紀錄高懸多年終於在2021年5月被衛斯特布魯克超越。看著衛少明明應該享受巨星待遇，如今卻成為免洗球員，羅伯森不解道：「出於某種奇怪原因，我不知道他們為什麼一直把發生的一切歸咎於他（衛斯特布魯克），明明他在場上總是充滿活力，也替球隊帶來能量。」

事實上，雷霆時期衛斯特布魯克的球風就時常被人詬病，由於他的個人數據亮眼，但球隊卻難以在季後賽更進一步，讓不少球迷觀眾認為他只是在「刷數據」，而連年失利也讓他在2019年離開雷霆。

之後只要衛斯特布魯克所在球隊陷入戰績不佳的境地，往往他就會被外界抓出來當戰犯。上季快艇迎來哈登（James Harden），衛斯特布魯克自願改從替補出發，但在球隊首輪就淘汰情況下，最終還是遭受到被交易且裁掉的命運。

即將年滿36歲的衛斯特布魯克正走向生涯末期，加盟金塊後能否受到重用也是未知數。不過他仍積極投入訓練，希望能與約柯奇（Nikola Jokic）聯手衝擊生涯第一冠。

Oscar Robertson Russell Westbrook 衛斯特布魯克

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