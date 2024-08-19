NBA／傳勇士柯爾卸美國隊兵符 接班人是熱火或快艇主帥
勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）率領美國男籃出征巴黎奧運，完成奧運5連霸壯舉。有消息指出，下一任總教練將在熱火隊主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）和快艇隊泰隆魯（Tyronn Lue）之間選出。
柯爾曾在11月表態巴黎奧運結束後，就會卸下美國隊兵符，「這是2年週期，波波維奇（Gregg Popovich）執教一屆世界杯和奧運，現在輪到我傳遞接力棒。」
「我認為這與K教練（Mike Krzyzewski）和柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）那次不同，他們當時在建立文化和系統，球員要承諾參加好幾年，因此K教練留任是合理的，但我認為我們現在一個週期就要交棒」柯爾說。
NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，美國男籃預計在史波斯特拉和泰隆魯之間做出選擇。他們都在世界盃和奧運擔任柯爾的助理教練，史波斯特拉執教熱火奪下2座冠軍；泰隆魯曾帶領騎士隊奪冠，兩人都是近10年相當成功且備受尊敬的教練。
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