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NBA／買斷費達250萬美元 亞布塞萊底薪去76人只為圓夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
挾奧運出色發揮，亞布塞萊如願重返NBA賽場。 路透社
挾奧運出色發揮，亞布塞萊如願重返NBA賽場。 路透社

星光熠熠的美國隊，巴黎奧運雖完成男籃5連霸，金牌戰對上地主卻打得辛苦，當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）更遭法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）「隔扣」；亞布塞萊這技驚四座的一記爆扣也讓他拿到重返NBA的入場券，新賽季將加入76人隊，和安比德（Joel Embiid）從對手變隊友。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，76人同意和亞布塞萊簽下一紙1年210萬美元合約，讓法國前鋒再度挑戰NBA舞台。

28歲的亞布塞萊在2016年NBA選秀會被塞爾蒂克第一輪挑中，但2019年夏天被揮棄。到中國打一個球季後，他接續兩年效力「法國跑車」帕克（Tony Parker）的球隊ASVEL，2021年和皇家馬德里簽約，助隊2023年奪下歐洲聯賽冠軍，上季繳出場均9.6分成績單。

亞布塞萊巴黎奧運表現出色，尤其最後淘汰賽階段，他面對加拿大、德國和美國各攻下22分、17分和20分，是法國打下銀牌的功臣之一。

76人本季補強動作頻頻，除以4年頂薪合約簽下喬治（Paul George），還找來馬丁（Caleb Martin）、佐蒙德（Andre Drummond）和葛登（Eric Gordon），資深後衛羅瑞（Kyle Lowry）也加盟，簽下亞布塞萊再補強戰力。

亞布塞萊過去僅效力塞爾蒂克兩年就失業。 美聯社
亞布塞萊過去僅效力塞爾蒂克兩年就失業。 美聯社

身高6呎8吋的亞布塞萊，過去因體重過重和缺乏外線能力等問題，難以在綠衫軍生存，進而退出NBA；但效力皇馬期間，亞布塞萊明顯瘦身，且開發出命中率超過4成的三分準度，這讓他在比賽中更具威脅。

值得注意的是，亞布塞萊原本和皇馬還有一年合約，需支付250萬美元買斷費。有報導指出，76人頂多只能支付80萬美元，剩下金額勢必得由亞布塞萊承擔，等於拿底薪的亞布塞萊在這一年幾乎是要「做白工」。

但誠如他先前在社群的發文：「我一直在等待第2次機會，我準備好了。」亞布塞萊顯然已經永遠不回頭的準備，期盼能在籃球最高殿堂真正證明自己的價值。

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