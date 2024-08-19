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NBA／歐洲MVP聯手小丑？曝金塊有意招攬約柯奇國家隊好友

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)想和米西奇連線，金塊薪資空間成了一大難題。 路透社
約柯奇(左)想和米西奇連線，金塊薪資空間成了一大難題。 路透社

金塊當家「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）今年在巴黎奧運展現全能表現，配合隊友米西奇（Vasilije Micic）火力支援，幫助塞爾維亞成功取得銅牌。而今天就有消息傳出，金塊有意從黃蜂招攬米西奇，讓兩人再度聯手。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）消息指出，金塊是潛在追求米西奇的球隊。這位2021年曾獲選為歐洲籃球聯賽MVP、號稱「歐洲最強外援」的30歲天才在上賽季離開歐洲，前往雷霆，不過表現不佳。季中轉至黃蜂後找回身手，場均能攻下10.8分外帶6.2助攻。今年奧運更是繳出13.3分4.5助攻2.3籃板優質成績，成為塞爾維亞奪牌重要功臣。

塞爾維亞贏得巴黎奧運男籃銅牌。 路透社
塞爾維亞贏得巴黎奧運男籃銅牌。 路透社

不過金塊若想實現「塞爾維亞連線」可能得付出巨大代價。史坦表示，金塊離第2道豪華稅線僅500萬美元，米西奇和黃蜂本季合約770萬，下個賽季則是810萬球隊選擇權，若發動交易可能觸發第2層奢侈稅，屆時金塊在選秀和自由市場操作都將受到諸多限制。

事實上今年夏天金塊才和黃蜂進行交易，將老將控球傑克森（Reggie Jackson）外加3個不受保護的二輪籤送至黃蜂，隨後夏洛特再將其送往76人。

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