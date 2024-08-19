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NBA／勇士想找詹皇合體柯瑞 交易破局遭保羅強力反對

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯(左)和柯瑞夢幻合體，幫助美國隊完成奧運男籃5連霸。 美聯社
詹姆斯(左)和柯瑞夢幻合體，幫助美國隊完成奧運男籃5連霸。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）巴黎奧運夢幻聯手，助美國隊完成奧運男籃5連霸，兩位指標球星的合作原本有機會在NBA也出現，但在詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）強力反對下告吹。

上季交易大限前，勇士被報導對詹姆斯有興趣，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）也有聯繫湖人老闆巴斯（Jeanie Buss），詢問詹姆斯交易的可能性，當時巴斯告訴拉卡柏，湖人沒有送走詹姆斯的意願，但願意透過詹姆斯的經紀人探詢詹姆斯意願。

保羅回覆詹姆斯對交易沒任何興趣，勇士沒成為詹姆斯生涯第4支球隊。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，保羅「強力反對」詹姆斯從南加州轉戰到北加州，他認為詹姆斯若離開洛城，外界會對「小皇帝」有負面眼光和聲音。

最終詹姆斯仍留在湖人，新賽季更和兒子布朗尼（Bronny James）聯手，成為NBA史上第一組父子檔。

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