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NBA／隔扣詹皇技驚四座 亞布塞萊傳加盟費城76人
根據今天諸多報導指出，巴黎奧運法國男籃前鋒亞布塞萊已經同意美國職籃NBA費城76人提出的合約條件。
法新社報導，亞布塞萊（Guerschon Yabusele）在巴黎奧運助地主奪銀，獎牌成色僅次於NBA球星雲集的美國。
根據體育媒體ESPN和費城NBC體育台（NBC Sports Philadelphia），曾效力波士頓塞爾蒂克的亞布塞萊將以為期一年的210萬美元合約加盟76人。
這位28歲法籍球員效力塞爾蒂克兩個賽季到2019年，也曾在中國、法國分別打過一季，然後他到西班牙加盟皇家馬德里。
亞布塞萊在奧運表現可圈可點，包括金牌戰中超狂隔扣詹姆斯（LeBron James）並且繳出20分、八強賽對加拿大拿下22分、四強賽對德國11投7中得17分。
已經簽下喬治（Paul George）的76人，陣中球星還包括恩比德（Joel Embiid），亞布塞萊的加入將可成為馬丁（Caleb Martin）有力的替換。
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