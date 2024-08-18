NBA／奧運奪金後出征2027卡達世界盃？愛德華興趣缺缺

美國男籃甫在巴黎奧運完成5連霸，如今下一個重要國際賽便是2026年於卡達舉行的世界盃，這預計也會是一場復仇之戰，因為他們在前年世界盃上只拿到第4名，無緣站上頒獎台。

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）就是這支美國隊的成員，他當時先發8場比賽，以場均18.9分居全隊之冠，並且獲選最佳陣容。也憑藉如此表現，愛德華得以成為奧運代表隊的一員。

在如願贏得奧運金牌後，4年後不過27歲的愛德華顯得很有興致再次出征奧運戰場；只是談到是否參加2年後的世界盃，愛德華可說是完全提不起興致，語氣中明顯表達了不想加入的想法，而這一點其實和許多美國球星相似。

事實上，美國男籃在籌組過程中，向來都會把世界盃視為青年軍培訓的跳板，之後成為美國隊出征奧運的骨幹，如杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）和戴維斯（Anthony Davis）等都是如此。