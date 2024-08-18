NBA／公鹿首季非成功賽季 里拉德：我不會崩潰

生涯前11個賽季都身披拓荒者隊戰袍，里拉德（Damian Lillard）上季被交易到公鹿隊和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手，季後賽卻在首輪就敗給溜馬隊，不過34歲的里拉德強調，自己有強韌的心智，不是一個會情緒崩潰的球員。

若和在拓荒者的最後一季相比，里拉德大部分數據都下滑，適應新球隊、新隊友當然可能是原因之一，球季中和小腿、腳踝、腹股溝和阿基里斯腱傷勢也困擾著這位明星後衛。

儘管上季球隊和個人表現都不符合外界期待，是美國隊東京奧運金牌成員的里拉德，受訪時仍對自己充滿自信，他強調自己不是會崩潰的球員，生活得很純粹、健康，儘管已經34歲，要做到和前兩、三年相同的表現也沒問題。

「我想當交易發生後，每個人都會覺得『公鹿會贏』，當事情發展不如預期或他們想像，我也不像在拓荒者的樣子，就會想，里拉德怎麼了？為什麼里拉德做不到這些？但在賽季大部分時間裡，我平均還是有到26分。」里拉德反問，當自己場均仍有26分、7助攻，卻還不被認為是水準表現，到底外界是用了什麼標準再檢視自己？「我經歷了很多事情，這就是事實。」