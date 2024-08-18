NBA／公鹿首季非成功賽季 里拉德：我不會崩潰
生涯前11個賽季都身披拓荒者隊戰袍，里拉德（Damian Lillard）上季被交易到公鹿隊和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手，季後賽卻在首輪就敗給溜馬隊，不過34歲的里拉德強調，自己有強韌的心智，不是一個會情緒崩潰的球員。
若和在拓荒者的最後一季相比，里拉德大部分數據都下滑，適應新球隊、新隊友當然可能是原因之一，球季中和小腿、腳踝、腹股溝和阿基里斯腱傷勢也困擾著這位明星後衛。
儘管上季球隊和個人表現都不符合外界期待，是美國隊東京奧運金牌成員的里拉德，受訪時仍對自己充滿自信，他強調自己不是會崩潰的球員，生活得很純粹、健康，儘管已經34歲，要做到和前兩、三年相同的表現也沒問題。
「我想當交易發生後，每個人都會覺得『公鹿會贏』，當事情發展不如預期或他們想像，我也不像在拓荒者的樣子，就會想，里拉德怎麼了？為什麼里拉德做不到這些？但在賽季大部分時間裡，我平均還是有到26分。」里拉德反問，當自己場均仍有26分、7助攻，卻還不被認為是水準表現，到底外界是用了什麼標準再檢視自己？「我經歷了很多事情，這就是事實。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言