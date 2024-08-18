NBA／提前續1年6260萬美元合約？柯瑞先休息不急著簽

挾著四強賽和金牌戰的瘋狂外線輸出，柯瑞（Stephen Curry）終於用一面奧運金牌成就更完美的籃球人生。回歸到即將來臨的NBA新賽季，現年36歲的柯瑞目前還剩下兩年合約，而他有資格和勇士續簽一份1年6260萬美元的合約。

柯瑞是在2021年夏天提前簽下4年2.15億美元的合約，成為首位簽下兩筆破2億美元大約的NBA球星。這份合約還剩下1.153億美元，將在2025-26年賽季結束後到期。

按照規定，柯瑞有權在今年10月21日之前，和勇士續簽1年6260萬美元的合約。不過根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）透露，柯瑞才剛從巴黎返回美國，預計要休息數周時間，暫時遠離籃球相關事務，現在還不會和勇士進行提前續約談判。

史萊特指出，有關提前續約的事情，完全是取決於柯瑞的時間安排。