NBA／金塊新賽季擁最多「背靠背」 仍被評比賽程最簡單

NBA官方公佈了新賽季的賽程，其中最受矚目的「背靠背」次數方面，最多達16次，最少則是13次，每隊平均次數為14.9次，相較上個賽季略有增加；不過與10年前相比，還是降低了23%，此外，新賽季也不會出現5天4戰這樣的密集賽程。

擁有16個背靠背比賽的球隊是金塊、快艇、公鹿、鵜鶘、雷霆、太陽、火箭、國王、巫師、老鷹、騎士等；13個背靠背的球隊則有湖人、塞爾蒂克、獨行俠、魔術、拓荒者、公牛。

新賽季共有4天會安排30支球隊全部出賽，分別為2024年11月5日、2025年2月13日，2025年4月12日和2025年4月14日，最後一天為例行賽收官日。

另一方面至少也有7天安排無球隊出賽，其中台灣時間11月6日為選舉日、11月29日為感恩節、12月25日平安夜，以及2025年2月17日明星賽後的3天休息時間，還有4月13日。另外，12月也有可能會有一天休息日，待聯盟後續安排。

數據網站《Positive Residual》也根據主客場、球隊休息時間、對手休息時間、客場飛行距離、客場海拔、背靠背賽程等因素，分析出新賽季各隊賽程的難易程度。

其中賽程最輕鬆的前5名球隊分別是金塊、溜馬、魔術、塞爾蒂克、尼克等；賽程最困難前的5隊則是拓荒者、快艇、火箭、太陽、籃網。