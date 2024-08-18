NBA／「胖虎」威廉森暴瘦成紙片人？實際情況是...

體重數字一直以來都是外界關注焦點的鵜鶘前鋒威廉森（Zion Williamson），近期曝光的一張照片整個人看起來就像暴瘦一大圈，讓許多球迷驚奇不已。

在社群平台上出現了一張威廉森在籃球訓練營與兩位小球迷的合照，照片中的威廉森彷彿「縮水」到過往體型的一半，整個臉也是明顯消瘦。

有網友就回應道，「威廉森看起來減了25磅，他明年會上演罰球線起跳上演大風車灌籃，就像他過去一樣」、「威廉森看起來也太苗條了吧！他能在今年入選最佳陣容嗎？」、「胖虎怎麼變成KD了」、「他回到杜克時期了嗎？」

Zion looking in great shape 👀 (h/t @IngramAlerts) pic.twitter.com/nnvhI7DWp5 — Overtime (@overtime) 2024年8月18日

事實上，威廉森在杜克時期的體重已經達到285磅（約129.3公斤）；而後他進入NBA，體重問題始終為外界詬病，甚至有媒體指出，身高6呎7吋的威廉森，體重已經飆到318磅（約144.2公斤），無論是哪個數字，都已經對他的籃球生涯造成巨大麻煩。

加入鵜鶘5年下來，威廉森一直為傷所困，總共只出賽了184場，而在鵜鶘2次打進季後賽過程中，他完全沒有參與；即使上季他創下生涯最佳的70場出賽，還是無法幫助球隊在季後賽更上層樓。

儘管一張照片讓大家又開始驚呼威廉森減肥成功，但實際上從活動其他流出的照片和影片來看，威廉森的身形還是相當「巨大」 ，顯現還是有不小的瘦身空間，與小朋友的合照還是偏向是「照騙」了。

Zion Williamson apareceu no seu camp com a Jordan Brand.



O positivo: seu peso diminuiu MAIS AINDA.



MÚLTIPLAS fontes afirmam que Zion está levando essa off-season mais séria do que nunca, e está no melhor shape da SUA CARREIRA, as fotos não mentem.



🗞️ - @ProPelsTalk pic.twitter.com/T3Efp3vfAH — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) 2024年8月18日

Zion Williamson giving out some hugs at his Spartanburg basketball camp pic.twitter.com/7U3o3IeLGN — Chapel Fowler (@chapelfowler) 2024年8月17日