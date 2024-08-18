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NBA／湖人新賽季全國轉播躍居第一 是這三隊9倍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
洛杉磯湖人新賽季的全國直播場次高居第一。 路透社
洛杉磯湖人新賽季的全國直播場次高居第一。 路透社

NBA已公布2024-25年賽季的賽程，全國轉播場次也出爐，有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和兒子布朗尼（Bronny James）話題組合的湖人隊，共有39場全國轉播，名列30支球隊之冠，不但比過去兩季的第一位勇士、衛冕軍塞爾蒂克多，甚至是3支墊底球隊的將近10倍。

湖人向來是話題隊伍，自從詹姆斯2019-20賽季加入湖人後，紫金軍團的全國轉播場次就是前2位，不過這是2021-22年賽季後首度超越勇士，全國轉播場次領先群雄。

例行賽82場比賽中，湖人就有39場全國轉播，比例高達4成8，轉播平台包括《ESPN》、《TNT》、《ABC》和《NBA TV》； 勇士以36場居次，衛冕軍塞爾蒂克和尼克各是34場排第3。

瑞迪克新手上路將肩負帶領湖人力爭冠軍重任。 路透社
瑞迪克新手上路將肩負帶領湖人力爭冠軍重任。 路透社

獨行俠和太陽各有30場全國轉播，共有6支球隊全國轉播30場；反觀有10支球隊全國轉播場次個位數，最慘的活塞、拓荒者和暴龍隊都只有4場，巫師、公牛和籃網各5場也排名倒數。

NBA新賽季台灣時間10月23日點燃戰火，將進行到明年4月，湖人除有史上第一組父子檔，新教頭瑞迪克（JJ Redick）表現也受關注。

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