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NBA／勇士宣傳海報見證時代終結 浪花兄弟首度對決時間曝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士三巨頭已是過去式。
勇士三巨頭已是過去式。

湯普森（Klay Thompson）今年夏天和效力13年的勇士說分手，以3年5000萬美元的價碼轉戰達拉斯，轟動全聯盟的「浪花兄弟」正式解散，讓球迷也十分感嘆。

而在勇士官方今天所公佈的賽季宣傳海報中，昔日三巨頭僅剩下柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）掛帥，似乎也見證了一個時代的落幕。

勇士新賽季前兩戰將會在客場出賽，分別對上拓荒者和爵士，台灣時間10月28日回到主場進行開幕戰，對手是同組的快艇。至於眾所矚目的「浪花兄弟」對決戲碼，勇士將在11月13日主場迎戰獨行俠。

在耶誕大戰方面，聯手贏得奧運金牌的詹姆斯（LeBron James）與柯瑞又一次要在這個節慶日碰頭。另外4個組合分別是馬刺尼克之戰、灰狼獨行俠之戰、76人塞爾蒂克之戰、金塊太陽之戰。

勇士在休賽季折損了湯普森，補進希爾德（Buddy Hield）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、安德森（Kyle Anderson）等，柯瑞和格林都表達滿意球隊的補強運作。不過在追逐優質長人馬卡南（Lauri Markkanen）的過程中，礙於不願丟出更多籌碼，勇士最後還是無疾而終。

勇士今年一共有36場比賽全美直播，僅次於湖人的39場。

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