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NBA／不愛社交、生活簡約 約柯奇父親分享兒子的樸實日常

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇率領塞爾維亞在本屆巴黎奧運獲得銅牌。 美聯社
約柯奇率領塞爾維亞在本屆巴黎奧運獲得銅牌。 美聯社

曾3度獲得NBA年度MVP，來自塞爾維亞的明星中鋒約柯奇Nikola Jokic），他在本屆巴黎奧運男籃率領塞爾維亞奪銅，賽後搭乘球隊巴士時也與隊友們一起唱歌狂歡。但約基奇的父親布拉尼斯拉夫（Branislav Jokic）近日受訪表示，其實兒子不喜歡結交新朋友。

約基奇在2014年選秀會第2輪第41順位被金塊選中，曾在2021年、2022年、以及2024年勇奪NBA年度MVP，是史上最低選秀順位的年度MVP。約柯奇也幫助金塊在2023年摘得隊史首座冠軍。

父親透露，看起來能與隊友打成一片的約柯奇，其實並不怎麼喜愛社交。 法新社
父親透露，看起來能與隊友打成一片的約柯奇，其實並不怎麼喜愛社交。 法新社

約柯奇他到母國塞爾維亞後，回到家鄉松博爾（Sombor），對於家中經營馬術俱樂部的約柯奇來說，閒暇時通常喜歡觀看賽馬比賽。布拉尼斯拉夫接受塞爾維亞媒體《Sportal》訪問時分享，兒子約柯奇喜歡簡單樸素的事情，他們計畫要蓋間家庭住宅、以及建一個馬場，以滿足他對馬的熱愛。

他也透露，約柯奇不和新朋友外出，很難接受身邊的新友人，來往的對象必須來自籃球或是馬術界。布拉尼斯拉夫說：「這裡有音樂，還有一家他喜歡的酒吧。」約柯奇在周末會和童年玩伴一起去那。

NBA Nikola Jokic 約柯奇

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