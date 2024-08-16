NBA／「巴西KD」奧運打出身價有望重返聯盟 傳騎士正密切關注

巴黎奧運男籃賽事結束後，NBA各隊將在下個月開啟季前訓練營，許多球隊會在這段期間找尋合適人選，增添陣容深度。有消息指出，騎士隊正密切關注「巴西KD」卡巴克洛（Bruno Caboclo）。

現年28歲的卡巴克洛在2014選秀大會，以首輪第20順位被暴龍選中，他擁有206公分和231公分長臂，被球探評為「巴西KD」。不過卡巴克洛始終未獲得重用，在NBA共7個賽季只打105場，場均4.2分2.6籃板，2020-21賽季後就轉戰歐洲籃壇。

不過卡巴克洛在巴黎奧運扛起巴西隊，特別是分組賽對陣日本豪取33分17籃板，8強面對美國男籃也有30分6籃板突出表現，使他再度受NBA球隊關注。

騎士隊記者費多（Chris Fedor）在播客節目上提到，騎士有海外球探團隊，平時會在各大職籃觀察是否有球員符合球隊需求，根據他的消息，騎士正密切關注卡巴克洛，但目前仍在考慮是否給他一份合約。

騎士休賽季專注維持原班人馬，包含當家球星米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）都提前延長合約，自由球員市場則無動靜。