NBA／新球季賽程公佈！開幕戰嶄新尼克挑戰衛冕軍塞爾蒂克

NBA今天正式公布新球季賽程，美國時間10月22日開幕日將進行2場賽事，先由尼克踢館衛冕軍塞爾蒂克，接著詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，將在主場迎戰由愛德華（Anthony Edwards）率領的灰狼。

尼克上季例行賽在東區排名第2，落後首位的塞爾蒂克14場，不過他們在季後賽因為明星前鋒阿努諾比（OG Anunoby）在內的一眾主力面臨傷病問題，在東區準決賽敗給了溜馬隊，而溜馬後來在東區決賽遭到塞爾蒂克橫掃。

為了在塞爾蒂克手上搶下開門紅，尼克與籃網在休賽期進行了自1983年以來的首次交易，送出5個首輪選秀權、1個首輪選秀權交換和1個第2輪選秀權交易來了鐵人布里吉斯（Mikal Bridges），這是NBA夏季最大的交易。

湖人在新賽季開幕戰將面對灰狼。 路透社

塞爾蒂克上季取得了NBA例行賽最佳戰績64勝18負，隨後在季後賽16勝3負，奪得球隊歷史上第18個總冠軍，也是他們自2008年以來的第1個總冠軍。而開幕日第2戰，也可能是湖人新秀、詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）的首次亮相。