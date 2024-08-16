NBA／不願搭機比賽告別球場 前火箭首輪新秀參議員初選過關

昔日因心理健康問題不願隨球隊搭飛機客場征戰的前休士頓火箭球員懷特（Royce White），在早早結束籃球人生之後，反而是在政壇找到機會。

根據《ESPN》報導，作為一名保守派民粹主義者的懷特，在明尼蘇達州的共和黨參議員初選中獲勝，將在11月的大選中挑戰民主黨參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）。

身高6呎8吋的懷特是在2012年以首輪第16順位被火箭選中，沒想到卻因為心理健康問題不願搭機前往客場比賽，進而引發不少議論。這讓他完全沒有為火箭打過一場比賽，後續被交易費城後就遭到裁掉。

懷特贏得明尼蘇達州共和黨參議員初選。 美聯社

2013-14年賽季，懷特與國王簽下合約，留下3場出賽記錄，一共打了9分鐘，沒有得到任何分數，整個NBA生涯只有1次出手。離開NBA之後，懷特曾在加拿大國家聯盟打過幾年球，也曾投入綜合格鬥，最終卻走上了參選參議員這條路。

現年33歲的懷特曾是關注運動員心理健康問題的倡導者，投入選戰後，他也期盼能夠吸引當地有色人種，以及對於當下政治失望的選民，藉此擴大共和黨的選票基礎。

不過值得注意的是，懷特曾因仇女、恐同等極端言論引發爭議，也被指控在2022年競選明尼蘇達州眾議員失敗後，不當挪用超過15萬美元的選舉經費，其中部分花在脫衣舞俱樂部上。

而在被視為「藍州」的明尼蘇達州選情方面，懷特先前的民調遠遠落後給對手克羅布徹，達到10%以上的差距。