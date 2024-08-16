NBA／前籃網射手哈里斯宣佈退休 三分命中率史上第5

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，現年32歲的射手哈里斯（Joe Harris），因傷勢問題導致狀態下滑，在自由市場上乏人問津的情況下，宣佈退休，結束10年NBA生涯。

哈里斯是在2014年以第二輪33順位被騎士選中，之後被交易到魔術隨即被裁掉，但哈里斯在2016年和籃網簽下合約，成為球隊主力之一，直到去年7月才被交易到活塞。

哈里斯在2018-19年賽季和2020-21年賽季分別繳出47.4%、47.5%的三分命中率，位居聯盟榜首，而在2019年他贏得三分球大賽冠軍，2020-21年賽季更轟進211顆三分球。

哈里斯整個生涯一共命中1026顆三分球，在聯盟生涯三分球命中率排行榜中，哈里斯以43.6%高居第5；若把範圍縮在至少命中1000顆三分球，哈里斯的命中率更是史上第一。

哈里斯曾與杜蘭特(左)、厄文並肩作戰。 美聯社

挾著這些射手成績單，哈里斯在2020年獲得籃網一紙4年7500萬美元的續約，然而他在2021年先後接受兩次左腳踝手術，導致賽季提前報銷，狀態大幅下滑；即便2022-23年賽季重新回歸，出賽76場，但其重要性也不若以往，後續就被交易到底特律。待這份4年合約走完後，哈里斯的NBA生涯也畫下句點。

哈里斯總計出賽504場，其中283場擔任先發，場均得到10.3分3籃板1.6助攻。生涯累積薪資超過9200萬美元。