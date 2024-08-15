NBA／溫班亞瑪曝與KD悄悄話內容 想偷學他幾招密技

本屆巴黎奧運已落幕，馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍法國男籃，在金牌戰不敵美國，他近日在節目上透露，想偷學偶像杜蘭特（Kevin Durant）技術。

溫班亞瑪與杜蘭特都是身材高瘦，但技術靈活的天才球員，時常被拿來做比較，兩人也在球場上建立好關係，金牌戰賽後相擁講悄悄話。

溫班亞瑪近日在法國節目上被問到對話內容，「他是我童年最愛的球員，比賽結束那一刻我們互相鼓勵和恭喜，我明確告訴他，我會向他學習，可能會偷學他一兩招密技。」

本屆奧運溫班亞瑪場均得到15.8分9.7籃板，入選大會最佳5人；杜蘭特場均13.8分，只有金牌戰先發出賽，雖然連大會第二陣容都沒入選，但成為史上首位擁有4面奧運金牌的球員。