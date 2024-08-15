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奧運籃球／柯瑞瘋狂表現不算數？名記：MVP票選4強前就開始

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、柯瑞(右)。 美聯社
詹姆斯(左)、柯瑞(右)。 美聯社

美國男籃組成「復仇者聯盟」出征巴黎奧運，最終奪下金牌完成5連霸。儘管柯瑞（Stephen Curry）最後2戰表現瘋狂，但大會MVP仍頒給詹姆斯（LeBron James），如今有消息指出，4強戰前2天投票就開始。

詹姆斯整屆賽事表現都很穩定，出戰6場，平均得到14.2分6.8籃板8.5助攻，投籃命中率達66%。柯瑞前4戰場均只有7.2分，但4強狂轟36分帶隊險勝塞爾維亞，金牌戰關鍵時刻連續命中三分球，全場砍進24分，登上本屆美國男籃隊內得分王。

最終大會MVP還是頒給詹姆斯，引發部分球迷質疑，《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上爆料，「有人告訴我MVP是媒體票選投出，牆上有QR Code。投票是在4強戰結束前2天開放，我被告知由媒體和FIBA專家投票。」

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