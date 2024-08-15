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NBA／安比德回喀麥隆大受歡迎！會見總統獲頒英勇勳章
76人隊球星安比德（Joel Embiid）出生於喀麥隆，2024巴黎奧運選擇加入美國男籃，最終在法國人噓聲下成功奪金，近日他回祖國喀麥隆，會見總統畢亞（Paul Biya），並接受英勇勳章。
安比德曾表示願意為法國而戰，並獲得法國護照，沒想到他後來決定加入美國男籃。因此他在奧運期間，遭當地球迷狂噓，不過他最終仍幫助美國完成奧運5連霸。
據美媒TMZ報導，安比德回到喀麥隆受到熱烈歡迎，被大批球迷包圍，他與總統畢亞會面。畢亞授予他「英勇勳章指揮官」獎章，這是授予在藝術、科學、農業、商業或工業領域方面有「傑出貢獻」的喀麥隆本國人。
安比德對這崇高榮譽表示感謝，也感謝畢亞總統與所有相關人員。安比德擁有喀麥隆、法國和美國國籍，奧運期間他曾表態，未來可能為喀麥隆男籃效力。
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