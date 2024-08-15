NBA／奧運後找到新東家 「澳洲王」米爾斯1年約加盟爵士

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，現年36歲的「澳洲王」米爾斯（Patty Mills）與爵士隊達成協議，簽下1年330萬美元保障合約，將迎來個人生涯第16個賽季。

米爾斯生涯從拓荒者隊起步，後來效力馬刺隊10個賽季，期間與爵士現任總教練哈迪（Will Hardy）共事多年。米爾斯離開馬刺後，陸續效力籃網、老鷹和熱火隊，如今加盟爵士。

米爾斯近年不再是主要輪替球員，上季他為老鷹和熱火共出賽32場，平均只有4.0分1.1助攻，投籃命中率35.1%，三分命中率27.6%。

今年休賽季米爾斯在自由球員市場乏人問津，他代表澳洲男籃出征巴黎奧運，延續過往在國際賽的好表現，場均可得到16.5分，澳洲在8強戰以90：95不敵塞爾維亞，米爾斯該場比賽21投11中，砍下全場最高的26分。