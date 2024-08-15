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奧運籃球／美男籃摘金 讓美短跑之星折服

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
美國男籃在詹姆斯帶領下完成奧運5連霸。 法新社
美國男籃在詹姆斯帶領下完成奧運5連霸。 法新社

美國男籃隊在巴黎奧運金牌戰擊敗地主法國完成五連霸，也讓過去批評ＮＢＡ冠軍不等於世界冠軍的美國短跑之星萊爾斯折服，強調一直深信美國能拿下男籃金牌，現在他們是名副其實的世界冠軍。

萊爾斯在三月表示，對於ＮＢＡ冠軍自詡為世界冠軍感到相當不解，只有世界錦標賽或奧運這種各國好手披上國旗而戰的賽事勝出，才能稱得上是世界冠軍；這番言論當時也引發杜蘭特布克等ＮＢＡ球星的不滿。

萊爾斯與杜蘭特、布克在巴黎奧運都披上美國戰袍，分別在田徑與男籃出賽，最終萊爾斯拿下男子一百公尺金牌、兩百公尺銅牌，男籃則是完成金牌五連霸。

美國百米金牌萊爾斯。 美聯社
美國百米金牌萊爾斯。 美聯社

對此，萊爾斯昨天被問到美國是否算是世界冠軍時，他說：「他們就是世界冠軍，因為在奧運奪冠，他們面對來自全世界的球隊，也遇到一些難關，但最終脫穎而出，我也一直相信美國能夠奪冠，因為我們擁有一些最偉大的球員。」

今年美國男籃雖然順利摘金，不過明星前鋒泰托姆遭棄用的議題持續發酵，他也公開表示，今年奧運對個人來說確實是段艱難的歷程，會好好思考四年後洛杉磯奧運是否再度披上美國戰袍。

ＮＢＡ退役球員楊恩出聲力挺，認為美國總教練柯爾的調度最該遭到質疑，而非泰托姆的能力，「很多人不說柯爾亂搞，寧願去批評泰托姆，被說成不適合隊形，這是不合理的。」

布克 杜蘭特 柯爾 楊恩 泰托姆

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