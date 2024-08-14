奧運籃球／用3枚金牌換1座NBA冠軍？安東尼拒絕：榮耀完全不同

傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）擁有3枚奧運男籃金牌，但NBA生涯長達19年從未奪冠。當被問到是否願意拿3枚奧運金牌換1座NBA總冠軍，安東尼立刻否決這項提案。

2004年雅典奧運，當時只是NBA菜鳥的安東尼只隨隊拿下銅牌，不過2008年他幫助美國男籃「救贖隊」摘下北京奧運金牌，2012倫敦奧運和2016里約奧運安東尼也隨隊收進金牌。

今年安東尼多次出現在巴黎奧運美國隊賽事場邊，有法國媒體詢問是否願意用3枚金牌換NBA冠軍，他說，「當我們談到全球運動時，獎牌的意義與NBA總冠軍完全不同，每個獎項都有不同的意義，但贏得金牌是你的熱情，是你的驕傲，不只是為一座城市或一個州，而是為整個國家。當你胸前印著美國隊，那種榮耀與胸前是尼克隊完全不同。」

安東尼就像4屆奧運金牌杜蘭特（Kevin Durant）一樣，用無解得分能力幫助美國男籃在國際賽取得勝利，他也分享打國際賽的心得，「國際賽打球壓力較小，因為我只需扮演1個角色，不需在場上做不該做的事。我在這裡只需投籃和搶籃板，享受打球樂趣；而不是在金塊和尼克隊那樣，每場都要做好每件事，一季要打8個月，真的很辛苦。」