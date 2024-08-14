NBA／「開始思考不打球生活」杜蘭特曝有退休念頭

NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）剛在巴黎斬獲生涯第4面奧運金牌，成為美國男籃第1人，近期他在節目上卻透露自己「越來越常思考退休問題」。

今年9月將滿36歲的杜蘭特仍是NBA最恐怖的得分機器之一，即便經歷阿基里斯腱斷裂，他上賽季場均還是能得27.1分，6.6籃板，5助攻外帶1.2抄截。此外，為太陽出賽75場也是個人2018-19賽季以來次高紀錄。不過，他在節目《Raising Fame》中坦承，他已經開始思考籃球生涯之後的生活。

「隨著年紀漸長，聯盟又越來越年輕，我越來越常思考退休的事。我會問自己，『我應該停止思考這件事嗎？這是怎麼回事？』但它確實會在我的腦海中出現。」杜蘭特說道。但他也強調即便退休也沒打算離開籃球，「我真的只想放鬆，看看會發生什麼事。」他坦承在NBA打滾16、17年累積不少經驗、金錢與人脈，足夠在結束籃球生涯後支撐一段時間，讓他能夠思考不打球的未來，「這會是一個巨大的轉變。」