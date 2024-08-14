NBA／不看好自家法國狀元？老鷹楊恩：不期待本屆新秀成基石

老鷹隊以3%機率神抽2024年選秀狀元籤，但今年被外界視為選秀小年，球員關注度不高，老鷹當家球星楊恩（Trae Young）也直言，不用太期待今年新秀。

老鷹原本有機會選中法國長人薩爾（Alexandre Sarr），但他不願意試訓，因此改選法國前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）。這2名球員都來自法國，評價遠不如去年狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），里薩赫在夏季聯賽場均得到14.5分，投籃命中率為39%，三分命中率25%，還有很大進步空間。

楊恩在喬治（Paul George）的播客節目上，談到這位新科狀元郎，「我和他聊過，很多人都說我選秀日沒發推特歡迎他，其實我一直都有在做，夏季聯賽前我發訊息祝他好運，我們還沒一起訓練過。」

楊恩評價本屆新秀時沒說客套話，「不是要攻擊那些被選中的球員，很多人認為他們更像角色球員，今年總管們都在找誰是最好的角色球員。雖然薩爾很出色，但我不覺得他會成為巫師隊未來基石，他會成為一名出色球員，擁有很長的職業生涯，但對這些新秀的期待，不是成為唐西奇（Luka Doncic）或威廉森（Zion Williamson）那種球員。」