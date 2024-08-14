奧運籃球／柯瑞才是MVP？ 亞瑞納斯反駁：2分鐘不是一切

美國隊成功在巴黎奧運擊敗地主法國，完成5連霸，詹姆斯（LeBron James）也在賽後獲選為奧運MVP。不過，前NBA球員麥肯茲（Rashad McCants）在節目上提出不同想法，認為柯瑞（Stephen Curry）更值得奧運MVP，遭到「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）反對。

亞瑞納斯和團隊在自家節目慶祝美國隊奧運奪金，當問到「誰是這支隊伍的MVP」時，麥肯茲認為是柯瑞，他接著解釋：「有些人（詹姆斯）整個系列賽都很穩定，但這個傢伙（柯瑞）在最艱難的比賽中跳出來擔下重任，最後幫助球隊贏下勝利，他就是展現價值的人。單靠穩定無法突破，如果沒有這種人帶領球隊更上一層，穩定的傢伙可能得到20分但球隊還是輸球。」

「你想假裝那2分鐘在整個奧運賽程都一直發生嗎？」亞瑞納斯反駁道。對此麥肯茲則用阿基里斯和國王來對比柯瑞和詹姆斯，當球隊需要柯瑞時他就會跳出來，拿到球就會投進，「國王（詹姆斯）要求阿基里斯（柯瑞）站出來，並喊道『我們需要他』時，他就會為國王擺平一切。」

事實上，柯瑞前幾場比賽狀態低迷，不過最後兩戰迎來大爆發，分別砍下36分和24分。決賽更是在末節下起3分雨，徹底澆熄法國反撲氣焰；反觀詹姆斯系列賽始終穩定，場均得到14.2分、6.8籃板、8.5助攻外帶1.3抄截，準決賽面對塞爾維亞也繳出大三元成績。