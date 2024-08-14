NBA／老鷹楊恩分析與墨瑞合作失敗原因 曝兩人私下關係

老鷹隊2022年與馬刺隊交易，換來明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）與當家球星楊恩（Trae Young）搭檔，結果成效不理想，2個賽季分別打出例行賽東區第8和第10戰績，今年休賽季老鷹將墨瑞交易到鵜鶘隊，楊恩近期也談到2人關係。

楊恩最近作客喬治的播客節目，談到與墨瑞的關係，「唯一不好的部分是沒有如我們所願，多贏一些比賽。好的部分是我們建立一輩子的關係，我們超越籃球，都是有家室的男人，道德觀非常相似。」

「不過在球場上有些困難，我們都想贏，我們不是第一個無法合作好的雙人組，也不會是最後一個，只是在球場上沒有奏效，這感覺很糟糕。我們都承認這很糟糕，這是比賽的一部分，如果行不通，球團就必須弄清楚下一步該做什麼」楊恩說。

楊恩還解釋兩人失敗的原因，「我們都是無私球員，墨瑞在馬刺以防守聞名，而不是得分手。我們會在控球後衛和得分後衛位置互相切換，找尋節奏。有時我會試圖激勵他，讓他發揮，但他是真正的控球後衛，不以得分為主要目標，很遺憾我們沒一起取得成功。」