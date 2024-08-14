快訊

膽固醇對健康有害？不用吃藥就能控制？破解膽固醇常見4迷思

柯文哲假帳案 檢調搜索端木正會計師事務所、柯文哲辦公室 約談相關人

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／老鷹楊恩分析與墨瑞合作失敗原因 曝兩人私下關係

聯合新聞網／ 綜合報導
墨瑞(左)、楊恩(右)。 路透
墨瑞(左)、楊恩(右)。 路透

老鷹隊2022年與馬刺隊交易，換來明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）與當家球星楊恩（Trae Young）搭檔，結果成效不理想，2個賽季分別打出例行賽東區第8和第10戰績，今年休賽季老鷹將墨瑞交易到鵜鶘隊，楊恩近期也談到2人關係。

楊恩最近作客喬治的播客節目，談到與墨瑞的關係，「唯一不好的部分是沒有如我們所願，多贏一些比賽。好的部分是我們建立一輩子的關係，我們超越籃球，都是有家室的男人，道德觀非常相似。」

「不過在球場上有些困難，我們都想贏，我們不是第一個無法合作好的雙人組，也不會是最後一個，只是在球場上沒有奏效，這感覺很糟糕。我們都承認這很糟糕，這是比賽的一部分，如果行不通，球團就必須弄清楚下一步該做什麼」楊恩說。

楊恩還解釋兩人失敗的原因，「我們都是無私球員，墨瑞在馬刺以防守聞名，而不是得分手。我們會在控球後衛和得分後衛位置互相切換，找尋節奏。有時我會試圖激勵他，讓他發揮，但他是真正的控球後衛，不以得分為主要目標，很遺憾我們沒一起取得成功。」

Dejounte Murray Trae Young 老鷹 鵜鶘

相關新聞

NBA／季中錦標賽首日就有好戲 湯普森將重返勇士主場

NBA在今天公布新賽季季中錦標賽「NBA盃」第一階段賽程，其中今年休賽季轉戰獨行俠的前勇士射手湯普森（Klay Thom...

NBA／老鷹楊恩分析與墨瑞合作失敗原因 曝兩人私下關係

老鷹隊2022年與馬刺隊交易，換來明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）與當家球星楊恩（Trae Young）搭檔，結果成效不理想，2個賽季分別打出例行賽東區第8和第10戰績，今年休賽季老鷹將

NBA／為泰托姆被冰抱不平 楊恩：K教練才不會這樣做

美國男籃隊在巴黎奧運金牌戰擊退地主法國，完成奪金5連霸任務，不過今年NBA冠軍球隊塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Ta...

NBA／奧運金牌戰巨星合體太吸睛 收視創96年以來新高

詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）三大巨星聯手帶領美國男籃在奧運金牌戰力退地主法國，達成5連霸大業；其中柯瑞在最後時刻連續轟進4

NBA／洛杉磯推「布萊恩專屬」奧運標誌 網淚喊：如果老大還在就好

2024年巴黎奧運落幕，不少人開始將目光放到2028年洛杉磯奧運。就在法國舉辦閉幕典禮隔天，美國洛杉磯發布一款客製化奧運標誌，上面驚喜出現NBA已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）專屬標誌，引起網

奧運籃球／史上唯一冠軍金滿貫！戴維斯還想出征洛杉磯奧運

2012年倫敦奧運才剛以狀元之姿加入紐奧良黃蜂（現改為鵜鶘）的戴維斯（Anthony Davis），就以「見習生」身份加入美國男籃，順利贏得一面金牌；相隔12年，戴維斯已然是全聯盟頂級長人，更是美國隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。