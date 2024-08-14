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NBA／季中錦標賽首日就有好戲 湯普森將重返勇士主場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
季中錦標賽第一階段賽程出爐，K湯11月初就要重返勇士主場對戰前東家。 美聯社
季中錦標賽第一階段賽程出爐，K湯11月初就要重返勇士主場對戰前東家。 美聯社

NBA在今天公布新賽季季中錦標賽「NBA盃」第一階段賽程，其中今年休賽季轉戰獨行俠的前勇士射手湯普森（Klay Thompson），將在NBA盃首日賽程的11月13日就回到勇士主場出戰老東家。

NBA新賽季將續辦上賽季首次舉辦就獲得熱烈迴響的季中錦標賽，也將賽事名稱正式更名為「NBA盃」，賽事將維持在台灣時間每周三、六舉行，而上個月聯盟也將東、西區球隊依分區打散後舉行分組抽籤，並在今天公布首階段賽程。

其中NBA盃首日就將上演精彩好戲，勇士將於11月13日在主場迎戰獨行俠，也代表著這場比賽有望成為湯普森轉隊後，首度回到勇士主場出戰老東家，他在今年休賽季與獨行俠簽訂一份3年5000萬美元的合約，離開待了13個賽季的勇士。

而同日將上演的還包括東區兩大勁旅76人與尼克的「95號州際公路對決」，兩隊在上賽季季後賽首輪上演了6場的激烈廝殺，最終由尼克勝出，休賽季兩隊也都分別補進喬治（Paul George）與布里吉斯（Mikal Bridges）兩大球星，戰力都大幅提升。

此外，11月16日則將上演上季季中錦標賽冠軍湖人出戰馬刺的戲碼，兩隊核心詹姆斯（LeBron James）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前才剛在巴黎奧運金牌戰中上演激烈對決。

今年NBA盃6個分組，每支球隊在分組賽階段都將與同組對手各交手1次，包括2場客場與2場主場，6個分組第1名球隊以及2支戰績最好的分組第2名球隊將晉級8強賽，最終決賽將在12月18日於拉斯維加斯登場。

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