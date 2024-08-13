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NBA／奧運金牌戰巨星合體太吸睛 收視創96年以來新高

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
美國隊三巨頭奮力拿下金牌。 法新社
美國隊三巨頭奮力拿下金牌。 法新社

詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）三大巨星聯手帶領美國男籃在奧運金牌戰力退地主法國，達成5連霸大業；其中柯瑞在最後時刻連續轟進4記三分球，更是掀起比賽熱潮，令球迷激動不已。

根據外電報導，美國隊和法國隊的金牌戰在NBC和Peacock收視平台締造平均高達1950萬收視人次的紀錄，這是1996年亞特蘭大奧運金牌戰以來的新高，當時美國夢幻三隊和南斯拉夫一戰創下2580萬人次收視紀錄。

比賽過程中最高收視數字達到2270萬，寫下美國今年各層級籃球賽事的最高收視表現，近5年更僅次於2019年的NCAA冠軍賽。

上屆東京奧運金牌戰，美國隊也是面對法國，由於歐美的時差關係，平均僅930萬人次收視；里約奧運金牌賽美國與塞爾維亞之戰有1170萬人次。至於2012年倫敦奧運美國與西班牙對決，收視人次達1250萬。

今年奧運籃球的金牌戰正好都是美國對決法國，寫下歷史首見紀錄；女籃金牌戰吸引了平均650萬人次收看，巔峰值達930萬。

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