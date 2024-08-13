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NBA／史上唯一冠軍金滿貫！戴維斯還想出征洛杉磯奧運

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯(右)仍想出征2028年奧運。 美聯社
戴維斯(右)仍想出征2028年奧運。 美聯社

2012年倫敦奧運才剛以狀元之姿加入紐奧良黃蜂（現改為鵜鶘）的戴維斯（Anthony Davis），就以「見習生」身份加入美國男籃，順利贏得一面金牌；相隔12年，戴維斯已然是全聯盟頂級長人，更是美國隊禁區主力，幫助球隊完成5連霸大業，他也收下第2枚奧運金牌。

戴維斯也成了史上唯一一位生涯能夠擁有奧運金牌、世界盃金牌、NBA總冠軍與NCAA冠軍的球員，堪稱是冠軍金滿貫。

由於下一屆奧運將睽違44年回到洛杉磯進行，戴維斯雄心萬丈，坦言自己有意再次出征，協助美國隊完成6連霸。

考量到禁區噸位和球風特性，戴維斯在奧運期間主要擔任安比德（Joel Embiid）的替補，帶領第二陣容承擔改變比賽氣氛、扭轉戰局的重任。場均上場16.6分鐘，貢獻8.3分6.7籃板2.0助攻1.5阻攻1.2抄截，投籃命中率62.5%。

戴維斯目前才31歲，倘若保養得當，沒有傷病麻煩，4年後再次參加奧運也不過35歲，比今年詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）出征奧運的年齡還要輕。

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